el sábado en el José María Minella, abierta para todo comprador, por lo cual se da por hecho que miles de los asistentes serán hinchas xeneizes.Aldosivi hará lo que hace siempre, que es sacar a la venta plateas, tal cual confirmó hoy el presidente José Moscuzza, a valores que van desde 1.000 a 1.500 pesos.La diferencia con otras veces que Aldosivi hizo de local, aún con equipos grandes, el interés lo lleva al marco del partido ya que Boca puede quedar con un triunfo al borde del título, que no podrá festejar en la Feliz por el hecho de que River recién jugará el domingo.La APREVIDE informó ayer que no iba a haber acceso a hinchas visitantes. "Cualquiera va a tener acceso a comprar la entrada, no es que sea un neutral o hincha de Boca, acá puede ir cualquiera, nosotros no discriminamos", sostuvo el presidente del club marplatense, José Moscuzza.El club habilitó plateas, tanto la techada como la descubierta y al lanzar la venta abierta, en ambas se mezclarán hinchas de uno y otro equipo, aunque Moscuzza pareció enviar un mensaje: "Aldosivi siempre va a la sur".Aprevide rechazó movilizar una cantidad importantísima de policías para que se ocuparan de escoltar y controlar lo que hubiera sido la caravana xeneize durante 400 kilómetros de ida y otros 400 de vuelta.Ante la negativa de permitir visitantes, la dirigencia encabezada por Moscuzza dispuso abrir las dos plateas con lo cual son unas 18 mil localidades y para evitar incidentes con las colas ni tener que ceder la venta a Boca, lo hizo desde la página www.autoentrada.com.Los hinchas boquenses no podrán ir ni con camisetas ni con banderas de su equipo, ya que, aseguran, no pasará el filtro de acceso a las cercanías del estadio.Con la cabecera local con los hinchas del Tiburón y las plateas, seguramente con mayoría de simpatizantes de Boca, la tribuna cabecera popular norte estará vacía.