Paro de colectivos.mp4

Embed Éste es el colectivero que murió de un tiro en la cara en Claypole https://t.co/O3tuIhqt8E pic.twitter.com/f0TMgzeyPv — minutouno (@minutounocom) 15 de junio de 2017

Embed

Embed Paro en todas las líneas de la zona sur por el crimen de un colectivero https://t.co/gShNp02MIX — minutouno (@minutounocom) 15 de junio de 2017

Un colectivero defue asesinado de un tiro en la cara al quedar en medio de un tiroteo durante un intento de robo de una moto en Claypole y tras el crimen sus compañeros dispusieron un paro.El hecho ocurrió este miércoles a las 23.15 cuandode 42 años, recibió un balazo en el rostro que atravesó el parabrisas del interno 46 que estaba a apenas dos cuadras de llegar a la cabecera y finalizar su recorrido.Todo ocurriócuando varios delincuentes en motos intentaron robar a otro motociclista y, ante la resistencia de la víctima, se originó un tiroteo.Uno de los balazos disparadosque circunstancialmente pasaba por el lugar y estaba por finalizar el recorrido, y mató al chofer.El colectivo, con el chofer muerto y sin pasajeros, avanzó unos 50 metros más hasta que se estrelló contra un paso a nivel, cerca de la estación de trenes de Claypole.Los policías que llegaron al lugar determinaron que el chofer"No hay palabras, no puedo entender lo que le pasó a mi hermano. No sé lo que vamos a hacer ahora., dijo Pablo, el hermano del chofer fallecido, también colectivero."Yo estaba trabajando, me llamó el delegado y me avisó que falleció con un tiro en la cara, que quedó en medio de un tiroteo. No quiero que esto quede impune,explicó el hombre en declaraciones a la prensa.también se quejó de la Justicia, porque "los chorros entran y salen de la cárcel", tras lo cual se preguntó si las autoridades "están esperando que la sociedad se arme para defenderse".Tras conocerse el crimen del chofer, los compañeros de la líneaal cual se sumaron luego todas las líneas que circulan en la zona sur del conurbano.Luego, la Unión Tranviarios Automotores (UTA) convocó a un paro por 24 horasen solidaridad con la familia de la víctima.El titular de la UTA,confirmó la medida de fuerza y dijo que "hay mucha bronca entre los compañeros. Ni en la guerra se mató tanta gente, esto es peor que una guerra", tras lo cual explicó que, si bien no deseaba "echar culpas" a nadie, afirmó que "la sociedad va a tener que decir basta" ante la situación de la inseguridad en territorio bonaerense.Las principales líneas de colectivos afectadas por la medida de fuerza son: