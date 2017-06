Luca Prodan salvó a Juana Molina de un intento de abuso. La cantante contó una historia que sucedió una noche hace unos 35 años.

"Una vez los dos nos subimos al auto de un tipo, que no me acuerdo quién era, pero tenía un fitito tuneado con ruedas gigantes. Era bastante ridículo. Yo iba en el asiento del acompañante y Luca en el de atrás. De golpe el tipo me empezó a hacer preguntas y por dentro pensaba: 'Ay, este pesado me está tirando onda, la puta madre'", inició Juana.





