"Vos no me vas a decir lo que tengo que hacer. Acá no trabaja más nadie, no van a cobrar un mango más", dice un efectivo de la Policía de la Ciudad en el barrio porteño de Palermo. El hombre se enfrentó así a un cuidacoches que se encontraba en el lugar.

Policía trapitos.mp4

"Grabame si querés, te doy mis datos, hacé la denuncia", lo chicaneó y agregó: "Acá hay libre estacionamiento, no hay estacionamiento medido y ustedes no pueden estar acá. No me importa si están hace 20 años".