Casandra Rodríguez es la paramédica que a es laque a yudó a los menores que fueron brutalmente golpeados tras haber robado un celular en el centro de la ciudad de Córdoba.

"Me agredieron a mí cuando estaba intentando ayudar. Estaban todos muy descontrolados, muy violentos", aseguró en declaraciones a la prensa.

Linchamiento 13 años.mp4

"Se pusieron detrás mío y me patearon la espalda, me estiraron del pelo, me gritaban: 'No lo ayudes, es un delincuente'".

Embed Quisieron linchar a un nene que quiso robar un celularhttps://t.co/pARYEbXcvJ pic.twitter.com/oA3MjAYBYe — minutouno (@minutounocom) 15 de junio de 2017

Casandra contó que le costó llegar hasta los delincuentes para ayudarlos a pesar de que se estaba identificando como paramédica. "Le estaba sangrando la naríz a uno de ellos, quería ponerlo de costado para que no se tragara su sangre. Fue una situación muy violenta. Una chica me ayudó", sostuvo.