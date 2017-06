Por su parte, el gobernador mendocino Cornejo recordó que la actual pretensión de La Pampa es similar a la resuelta por la Corte en 1987 y que "desde entonces Mendoza se mantuvo siempre abierta a una negociación de buena fe, que atiendan los intereses de ambas partes".



Cornejo agregó: "En Mendoza no hay un solo árbol sin una acequia" y no resulta razonable pedirle al desierto –la mayor parte de su superficie- que entregue agua", ya que todo debe ser irrigado, mientras que en La Pampa lo es sólo el uno por ciento de los cultivos.



Esta no es la primera vez que las dos provincias se pelean por el Atuel. En 1987 la Corte Suprema falló que el río era interprovincial y la sentencia otorgó a Mendoza un cupo para el riego de 72.000 hectáreas en el sur mendocino, en las zonas de General Alvear y San Rafael. El escurrimiento del río Atuel hacia territorio se cortó con la construcción en el año 1947 de la represa de Los Nihuiles. Antes, desde 1918 se redujo su caudal por obras privadas y represas en territorio mendocino.



La Pampa afirma que el fallo nunca se cumplió. El río Atuel nace en la Cordillera, alimentado por la nieve. En 1914 tenía un recorrido de casi 800 kilómetros y desembocaba en el río Colorado, después de atravesar La Pampa.



Hubo 32 interesados en intervenir como "amicus", pero solo 11 expusieron en la audiencia. Se exhibieron videos con las posturas de cada parte, exposiciones de funcionarios, testimonios de pobladores del oeste pampeanos y de regantes mendocinos, Hubo señales de Ricardo Lorenzetti para las dos partes. "Esto ha girado a un enfoque ambiental. No hay nadie dueño del ambiente. Esta es una obligación de todos, hay una desertificación que es transfronteriza", dijo Lorenzatti.



En su demanda, La Pampa también pidió que se ordene al Estado Nacional "brindar colaboración económica, financiera, técnica y toda otra asistencia que resulte necesaria para implementar las obras cuya realización disponga tanto en la sentencia definitiva como en la etapa de ejecución".

Los miembros de la Corte ahora se tomarán su tiempo para analizar el caso y emitir su dictamen, para el que no tienen plazos.