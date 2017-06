Enojada por algunos comentarios relativos a la tenencia de su hijo, Natacha Jaitt escrachó a David Kavlin publicando en Twitter una foto que ella dice que es de su miembro.

El periodista la respondió con un profundo descargo: "Me siento muy bien. Estoy viviendo un gran momento. El tema de la sexualidad es íntimo y no me preocupa. Me podés decir pito corto o puto y no me vas ofender, como me dijo Natacha Jaitt. Yo di una información y no adjetive sobre nadie. Yo dije que la Justicia estaría evaluando un estudio socio ambiental del hijo de Natacha Jaitt. Nada más. No evalué ni soy quien para juzgar. Como papá tengo muchísimos defectos. Yo no dije que el hijo de ella vive con los padres".

