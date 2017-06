Embed Larreta habló de Potocar y la corrupción en la Policía https://t.co/YG0pqnhufT pic.twitter.com/0XijcP52w4 — minutouno (@minutounocom) 7 de mayo de 2017

El comisario general, ex superintendente de Seguridad Metropolitana de la Policía Federal, fue detenido este viernes en el marco de la, la misma en la que está detenido el ex jefe de la Policía de la Ciudad,La detención se concretó cuando el ex jefe policial se presentó ante el juez de instrucción porteño, quien ya había ordenado su arresto a pedido del fiscal, quien tiene a su cargo la causa por supuesta corrupción policial.El comisario generaly era en el 2016 el jefe directo del comisario Potocar, quien en aquel entonces estaba a cargo de la Dirección General de Comisarías (DGC).Calviño, quien luego fue jefe de la llamada Policía Federal de la Ciudad antes de la creación formal de la Policía de la Ciudad en enero de este año, quedó alojado en la Alcaidía de los Tribunales porteños y en las próximas horas será indagado por el juez Torres.En el marco de esta misma causa,entonces jefa de circunscripción VII, quien tenía a su cargo una serie de comisarías, entre ellas la 35a.De acuerdo a las imputaciones, también integraban tal asociación el titular de la seccional 35ta., comisario-actualmente prófugo-, los subcomisarios-excarcelados- y los subordinados-con prisión preventiva confirmada-.