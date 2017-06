Esteban Lamothe no acostumbra a hablar de su vida privada y mucho menos desde que se separó de Julieta Zylberberg tras diez años juntos y un hijo en común.

Sin embargo, el actor habló de la ruptura con la actriz, en más de una ocasión y fue eso mismo lo que lo enfureció con dos panelistas de Intrusos. "Che, loco, yo siempre les doy notas a ustedes. Me dijo mi mamá, no me lo dijo cualquier gil, que Calabró y Ambrosino se burlaban de mí cuando ponían la nota al aire", dijo Lamothe.

