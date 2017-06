David Kavlin (45) hizo un descargo sobre su vida privada después de que Natacha Jaitt (41) publicara en las redes sociales la foto de un miembro masculino adjudicando que se la envió el conductor en diciembre de 2016.

"No voy a desmentir ni confirmar si mandé o no esa foto", aseguró Kavlin este viernes y agregó que no habla de su vida privada. "No hay fotos que muestren mi cara y esté desnudo. Si la foto fuera mía, la sacaba de abajo para arriba y no así. Soy un hombre de televisión", agregó.

