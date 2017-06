Este viernes comenzó el segundo ritmo del Bailando 2017. Los encargados de levantar el telón de la cumbia pop fueron Mariela "La Chipi" Achipi y Mauro Caiazza, quienes bailaron "Le falta un beso", de Agapornis.

En la previa, consultada por Marcelo Tinelli, la mujer de Dady Brieva le dio su apoyo a Yanina Latorre: "Le pasó a ella, pero mañana me puede pasar a mí. Nadie tiene seguridad de nada en esta vida". A casi todo el jurado le encantó su perfomance. El casi es por Marcelo Polino que sólo le puso un 6. Se retiraron de la pista con 25 puntos.

Luego, Nancy Pazos y Cristian Ponce bailaron "Loquita", de Marama. Y el tema de Yanina y Diego Latorre también fue "Este episodio generó un debate de lo que hay que publicarse y lo que no. Somos personas públicas, pero también seres humanos", comentó la periodista sobre la situación de Yanina Latorre, su compañera en "Los Ángeles de la mañana". Sin embargo, luego agregó: "Cuando entre a una cancha, el marido ya no va a ser más ´Gambetita'". ¿El baile? Flojo. Entre los tres jurados sumó apenas 9 puntos.

En tercer turno, El Dipy y Rocío Pardo salieron a la pista con "Márchate ahora", de Los Totora. "Me caso en noviembre de este año, aunque con Mariana (Diarco) no está todo bien", dijo el cantante, celoso porque su novia empezó clases de acrobacia. Sumó 16 puntos pero antes de su retirada cantó su versión viral de "Despacito".

El cierre de la semana fue de Naiara Awada y Jorge Moliniers con una coreografía de "Enamorarnos bailando", de The Panas. La sobrina de la Primera Dama le contó a Marcelo Tinelli que tiene una suerte de enamoramiento de Santiago, el hijo de La Bomba Tucumana. Antes de recibir las últimas devoluciones, Nai rompió en llanto: "Siento que me van a castigar todo el año y me da miedo. Siento que hay un prejuicio conmigo, y me rompo el alma ensayando". Moria Casán le puso un "10" y le dio tranquilidad: ¿Total? 17 puntos.