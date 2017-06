Gregorio Dalbón fue asanatorio Finochietto durante unas horas por observación. En la madrugada de este viernes, el defensor de Cristina Kirchner fue a gredido a golpes por un taxista que lo reconoció y se negó a llevarlo. El letrado estuvo internado en eldurante unas horas por observación.

Tras el ataque, el abogado contó detalles de cómo fue la agresión. "El taxista me llevaba en su coche y me preguntó: ¿Cómo podés defender a esa corrupta?", contó el letrado y recordó haberle contestado que la ex Presidenta "no es corrupta y es inocente hasta que eventualmente se la condene".

Embed El abogado de Cristina fue agredido por un taxista y quedó internado https://t.co/RJJQBafSh2 pic.twitter.com/NE9SYK5HUV — minutouno (@minutounocom) 16 de junio de 2017

Dalbón aseguró que entonces el taxista le preguntó "¿por qué no te bajas?" y que él le contestó que "tenía la obligación" de llevarlo, luego de lo cual le dijo el chofer: "te llevo pero te voy a matar'".

Al detener el viaje en la esquina de la avenida Córdoba y la calle Talcahuano, "el taxista bajó, abrió mi puerta y me tiró una trompada", narró Dalbón y agregó que él descendió del vehículo "y se armó la pelea sobre el pavimento de la avenida Córdoba".

"Yo me defendí, sobre todo bailando con las piernas y esquivando sus golpes, porque tenía un punzón y me cortó los dedos", sostuvo y aseguró que "las heridas más profundas" las tiene "en el dedo anular y el dedo mayor".

Embed Estoy bien. Inseguridad como la que padecen a diario muchos argentinos.

Gracias a todos por la preocupación. En especial a los taxistas. — Gregorio Dalbon (@Gregoriodalbon) 16 de junio de 2017

El letrado afirmó: "Yo le gritaba que parara y que estaba loco" a la vez que, dijo, "otros taxistas se acercaron y le dijeron que se fuera". "Al final el tipo se subió al taxi y se fue", añadió.

"De ahí fui a la comisaría tercera, e hice la denuncia por amenazas de muerte. Llamaron al SAME y me llevaron al hospital público donde me atendieron de forma excelente. Luego me derivaron a un sanatorio por mi prepaga", añadió.

Embed El taxista agredió al abogado de Cristina luego de "una discusión política"https://t.co/7gTodqEVXa pic.twitter.com/RQNRzG4kLO — minutouno (@minutounocom) 16 de junio de 2017

Finalmente consideró que "esto pasó, concretamente porque soy el abogado de Cristina" Fernández y lo atribuyó "al odio visceral que, lamentablemente, existe en este país y que esta vez me tocó a mí ser el protagonista".