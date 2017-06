hablemos con Martín y que lo estimulemos. Fue ahí que decidimos cantarle la canción "El camino de Belén" que habla sobre la Virgen María y comenzó a toser cada vez más fuerte", contó Florencia Núñez, la mamá del "Los médicos nos pidieron que. Fue ahí que decidimos cantarle la canción "El camino de Belén" que habla sobre la Virgen María y comenzó a toser cada vez más fuerte", contóla mamá del nene de tres años que cayó de un noveno piso en Tucumán

"No me entra la alegría en el cuerpo", relató luego de que el menor saliera del coma farmacológico. Los médicos se encuentran realmente asombrados por la recuperación del menor quien, a pesar de sufrir heridas graves, no tuvo ninguna quebraduras y tiene una muy buena evolución.

Camino a Belén

El nene de tres años se cayó de un noveno piso de un edificio en Tucumán, cuando el menor fue hacia el balcón en un descuido de su padre que estaba preparando el almuerzo.

El niño cayó en un patio interno del edificio y el padre lo llevó de emergencia al hospital del Niño Jesús, en donde permanece internado pero se recupera de forma milagrosa.

"Es un 'súper bebé", siempre fue 'súper'", dijo su abuelo Mario en declaraciones televisivas.