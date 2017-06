Desde Camioneros comenzaron a anticipar una masiva movilización en julio en reclamo de la situación económica que está viviendo el país. En ese sentido, Pablo Moyano dijo que Mauricio Macri "tiene que entender" que "la cosa está jodida y que hay mucha bronca en la gente".

"No podemos mirar para otro lado cuando siguen cerrando empresas, a las paritarias le pusieron un techo, la inflación no cede, el Impuesto a las Ganancias no lo modificaron y no hay un aumento de emergencia a los jubilados".

Embed Pablo Moyano culpó a la CGT por "la bronca" de la gente en la marchahttps://t.co/SKcIspR9fL pic.twitter.com/Ul1EsQZcWR — minutouno (@minutounocom) 8 de marzo de 2017

Además, sumó a sus críticas al Gobierno "el papelón que hicieron con las pensiones de los chicos con discapacidad", por lo que remarcó que "tiene que haber una reacción".

En declaraciones a Radio 10, advirtió que si Cambiemos "llega a tener una victoria en octubre, se va a venir un ajuste brutal, en los estatales y municipios, y van a querer introducir la flexibilización laboral en la totalidad de los gremios, con la productivdad y el presentismo".

"Desde el peronismo estamos haciendo mucho para que eso ocurra, con las divisiones tanto en la provincia (de Buenos Aires) como en otras, y eso va a ayudar al Gobierno para que gane", lamentó.

Sobre la protesta, dijo por último "no saber" si será "un paro general o una gran moviliziación", pero la consideró necesaria para que "el Presidente y todos estos personajes que tiene a su alrededor entiendan que la cosa está jodida y hay mucha bronca en la gente".