Barbie Vélez está cada día más linda y hace tiempo que no se le conoce una relación amorosa. En una entrevista, reveló que tiene una fantasía incumplida con Ricardo Arjona.

Consultada por su fantasía sexual incumplida, aseveró: "No es tan íntima, pero me gustaría chapar con Arjona. Lo amo con toda mi alma. Es mi excepción. Les pido que cuando venga en noviembre me lo presenten. Alguien tiene que tener un contacto para que lo conozca. Con eso soy feliz".





