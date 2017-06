Embed Hay que eliminar el enojo y la hostilidad. La violencia no resuelve nuestros problemas, los agrava. #EvoluciónEnLaJuventud pic.twitter.com/bvlnWqN3yB — Martín Lousteau (@GugaLusto) 17 de junio de 2017

Embed Cuando alguien gasta los recursos en una publicidad con su cara en lugar de comprar tomógrafos, daña al Estado. #EvoluciónEnLaJuventud pic.twitter.com/1JLLG3ULPq — Martín Lousteau (@GugaLusto) 17 de junio de 2017

Embed Estamos obligados a rendir cuentas y responder a todas las preguntas. Nadie está por encima de los ciudadanos. #EvoluciónEnLaJuventud pic.twitter.com/pNkTOrtU0W — Martín Lousteau (@GugaLusto) 17 de junio de 2017

Embed Hay que crear la secretaría de la mujer en la ciudad. Hay que frenar de forma urgente la violencia de género. #EvolucionEnlaJuventud pic.twitter.com/BnrAW33Z34 — Martín Lousteau (@GugaLusto) 17 de junio de 2017

Embed Escuchando a los vecinos y comerciantes de Villa del Parque. La #EvoluciónEnLaCiudad la hacemos con los porteños. #EvoluciónEnlaJuventud pic.twitter.com/KmOZgOPt1o — Martín Lousteau (@GugaLusto) 17 de junio de 2017

Embed "Cayó mucho la venta y la inseguridad aumentó", me cuenta la encargada de la zapatería Crispino, en Villa del Parque. #EvolucionEnlaJuventud pic.twitter.com/AK50kSMCG7 — Martín Lousteau (@GugaLusto) 17 de junio de 2017

Embed Conocer los problemas y las demandas de los ciudadanos desde cerca para una #EvoluciónEnLaCiudad. #EvoluciónEnLaJuventud pic.twitter.com/OgJW0Xdmj7 — Martín Lousteau (@GugaLusto) 17 de junio de 2017

Embed Sandra me cuenta los problemas que están teniendo los comerciantes de Villa del Parque. #EvolucionEnlaJuventud pic.twitter.com/R1HrGJnTaA — Martín Lousteau (@GugaLusto) 17 de junio de 2017

Embed La educación perdió peso en la torta presupuestaria. Un cambio de prioridades es algo muy importante para la ciudad. #EvoluciónEnLaJuventud pic.twitter.com/Duu72HgBhS — Martín Lousteau (@GugaLusto) 17 de junio de 2017

Embed Hay un derecho básico y esencial que es el de poder imaginarnos un mejor futuro. #EvoluciónEnLaJuventud pic.twitter.com/7iIZD43PMB — Martín Lousteau (@GugaLusto) 17 de junio de 2017

Lousteau caminata Devoto

El, afirmó este sábado que "mientras se profundice la grieta, los argentinos no podrán discutir el futuro", durante una actividad de campaña electoral organizada en el barrio de Villa Devoto."El enojo y la intolerancia devienen muy rápido en agresión. Hay un montón de gente para la cual lo que ocurrió en los últimos 12 años es intolerable, y otros que viven una situación inaceptable. No resolveremos ni el pasado ni el presente, ni mucho menos discutir el futuro si seguimos cavando una grieta", señaló Lousteau.Según consignó un comunicado difundido por el espacio Evolución Ciudadana, Lousteau se reunió en una confitería ubicada en la calle Nueva York 4080, con jóvenes de distintas comunas de la zonas norte y sur de la ciudad de Buenos Aires.En el encuentro, se abordaron temáticas que inquietan a la juventud porteña, tales como la educación, el empleo, el transporte público, el acceso al sistema público de salud, las condiciones de vida y el déficit habitacional, entre otros."La única manera que tenemos los argentinos de construir un futuro es con el otro. Eso no quiere decir que tengamos que estar todos en el mismo lugar, pero sí que debemos tratar de entender cuáles son las necesidades de la gente", subrayó el economista.Luego de esta reunión, dirigentes y referentes políticos como el presidente de la UCR porteña, Emiliano Yacobitti; el titular del Consejo Económico y Social de la Ciudad, Federico Saravia; la Auditora General de la Ciudad de Buenos Aires, Mariela Coletta; los legisladores Roy Cortina, Hernán Rossi, Inés Gorbea y Juan Nosiglia, acompañaron a Lousteau en una caminata por Villa del Parque.