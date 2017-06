Gloria Trevisan, una italiana de 27 años que murió esta semana junto a su novio en el incendio de la Torre Grenfell de Londres, llamó a su familia en Venecia para despedirse cuando el humo se acercó a su departamento en el piso 23."Gracias por todo lo que hicieron por mí. Quise ayudarlos, gracias por lo que me dieron. Estoy por irme al cielo, los voy a ayudar desde ahí", expresó Trevisan en su última llamada a su familia, de acuerdo con el sitioLa joven arquitecta había emigrado hacía sólo tres meses con su novio, Marco Gottardi, con la intención de tener una mejor situación laboral, informó el sitio. María Cristina Sandrin, abogada de la familia de la joven, reveló que no se sabe "en qué condiciones" estarán los cuerpos de la pareja "si es que alguna vez" son hallados."Ella llamó para despedirse. Dijo: 'Gracias, madre, por todo lo que hiciste por mí", explicó. Mientras tanto, Giannino Gottardi, el padre de Marco, reveló que la pareja mantuvo una comunicación telefónica con ellos hasta casi las 4 de la mañana."Estuvimos en el teléfono hasta el último momento. A las 4.07 él nos dijo que el departamento se había llenado de humo y que la situación se había convertido en una emergencia. La comunicación se interrumpió y a partir de entonces no pudimos volver a contactarlos. No contestaban el teléfono", relató el hombre.La Policía considera queque consumió la torre el miércoles pasado.