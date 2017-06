Al menos una persona murió y once más resultaron heridas en un atentado terrorista perpetrado este sábado en el Centro Comercial Andino de Bogotá, informó el alcalde de la ciudad, Enrique Peñalosa.



"Me duele atentado terrorista cobarde en Centro Andino. Hay una mujer muerta", escribió Peñalosa en su Twitter, donde agregó que once heridos fueron trasladados a diferentes centros asistenciales de la zona.



Embed Me duele atentado terrorista cobarde en Centro Andino. Hay una mujer muerta y cinco heridas — Enrique Peñalosa (@EnriquePenalosa) 17 de junio de 2017

Embed Me duele atentado terrorista cobarde en Centro Andino. Hay una mujer muerta y cinco heridas — Enrique Peñalosa (@EnriquePenalosa) 17 de junio de 2017

Embed Frente a los hechos en el CC Andino, ordené al @GeneralNietoR dirigir investigación y mantenerme al tanto. Mi solidaridad con las víctimas. — Juan Manuel Santos (@JuanManSantos) 17 de junio de 2017

El, señaló en su cuenta de Twitter que ordenó al director de la Policía, general Jorge Hernando Nieto, "dirigir investigación y mantenerme al tanto". Igualmente el jefe de Estado expresó su "solidaridad con las víctimas".