Tras derrotar por 4 a 0 a Aldosivi en Mar del Plata, Boca se dirigió a tomar el avión de vuelta a Buenos Aires, pero se encontró con un percance: el parabrisas apareció roto.

"No sabemos qué pasó pero así no se podía viajar. Por seguridad decidimos volver y no viajar de noche en micro. Fue una desgracia", declaró el dirigente Juan Carlos Crespi a TyC Sports. "Ni los pilotos saben cómo pasó. Nos llamaron para avisarnos y nos mostraron que el vidrio estaba todo astillado", agregó.

El plantel xeneize ya había tenido que viajar hasta Mar del Plata en micro por las condiciones climáticas y tenía pensado volver para comenzar a entrenar este domingo a las 10 en el complejo Pedro Pompilio.