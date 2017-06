Embed Una gloria de River deslizó que Mora tiene cáncer y no volverá a jugar al fútbolhttps://t.co/COWQj3yW1r pic.twitter.com/RWBMSEVzB7 — minutouno (@minutounocom) June 5, 2017

El médico de River, Pedro Hansing, confirmó en una conferencia de prensa que el delantero sufrió uny que deberá estar seis meses inactivo. Pese a lo raro de una dolencia que además no suele producirse en personas jóvenes, los pronósticos de recuperación son positivos.Es el resultado de la insuficiencia de riego sanguíneo en algunas zonas de los huesos. Se podría considerar como un verdadero infarto óseo. Esta necrosis de una parte del hueso le hace más frágil, produciendo la deformidad y el colapso de la articulación cuando esta región forme parte de alguna de ellas. Recibe otros nombres como necrosis avascular, necrosis aséptica, o necrosis isquémica. Todo ellos conceptos que hacen referencia a la interrupción de aporte sanguíneo a algunas regiones de determinados huesos más predispuestos a este fenómeno.Los huesos más frecuentemente afectados por osteonecrosis son la cabeza del fémur, la del húmero, la región tibial más cercana a la rodilla, y en los últimos años la mandíbula, con el uso de algunos medicamentos para los huesos (bifosfonatos).Según el Dr. Ricardo Bermúdez, esta patología es frecuente en las personas de entre 30 y 50 años. En los deportistas de alto rendimiento como Mora los riesgos pueden incrementarse porque las articulaciones "están acostumbradas al impacto". Se diagnostica por medio de radiografías o a través de una resonancia mangética nuclear. Y si bien en muchas ocasiones puede no dar síntomas, lo más común es que aparezca por medio de un dolor "que impide caminar" normalmente."La pérdida de la llegada de sangre a la cabeza del femur afectará a la estructura del hueso, y si no se corrige terminará provocando una especie de hundimiento en lo que es la superficie articular y producirá un desgaste muy rápido de la articulación", sostuvo el médico en una entrevista televisiva.