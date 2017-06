Tras recordar que cuando "los diputados de Cristina y de Macri decidieron aumentarse 30 mil pesos, no hubo grieta", el diputado nacional Sergio Massa se acercó a la localidad de Lomas de Zamora junto a las diputadas Margarita Stolbizer y Victoria Donda, entre otros dirigentes de la tercera sección del conurbano, con el objetivo de dialogar con los vecinos sobre la propuesta "Bajemos los Precios" de 1País.





Este mediodía el diputado nacional Sergio Massa recorrió Lomas de Zamora junto a referentes de 1País, espacio integrado por el Frente Renovador, GEN, Libres del Sur, entre otros. Partieron de la esquina de España y Laprida y pasaron por algunas de las mesas instaladas donde se invita a los vecinos a firmar el petitorio en apoyo al PlanRodeado de vecinos que se acercaron para conocer más sobre la propuesta, el diputado Sergio Massa explicó: "Ya llegamos a 1.500.000 firmas, necesitamos que nos sigan acompañando para exigirle al Congreso tratar la ley que termina con el curro de los supermercados y que propone la rebaja del IVA en alimentos de la canasta básica, porque esta es la mejor forma que tiene un hogar para recuperar casi $1000 por mes. Es una vergüenza que el Estado esté cobrando hoy impuestos para poder comer, le piden un esfuerzo a la gente mientras le aumentan los impuestos".

Con el fin de bajar los precios de once productos de la canasta básica, el proyecto de ley #BajemosLosPrecios establece la eliminación del IVA y de otros impuestos de la cadena de alimentos, límites y penalizaciones a prácticas abusivas con el compromiso de mantener los precios al consumidor estables hasta marzo de 2018.



Cabe recordar que 1País lanzó una calculadora online para consultar de cuánto sería el ahorro en caso de aplicarse el plan Bajemos Los Precios. La aplicación, disponible en www.bajemoslosprecios.com, contempla el alcance del descuento del IVA de los productos alimentarios de la canasta básica: pan, harina, papa, carne, leche, yerba, arroz, fideos, azúcar, huevos y aceite. Se puede marcar la cantidad de kilos, litros o paquetes a comprar para obtener el descuento pertinente.



Massa resaltó la necesidad de debatir proyectos de ley como éstos que proponen devolverle el poder de compra a los argentinos, y señaló que "no es un tema que tenga que esperar a que terminen las elecciones, sino que tenemos que resolverlo ahora, esta semana".



"El Congreso no se puede hacer el distraído ni hablar de pelea política, porque cuando se tuvieron que juntar los diputados de Cristina y de Macri para aumentarse 30 mil pesos, no hubo grieta. Esperamos que ahora tengan el coraje de juntarse para resolver la rebaja del IVA en luz, gas y alimentos de la canasta básica para que las familias puedan recuperar ingreso", continuó.



Respecto a esto, Stolbizer aseguró que: "El gobierno parece un comentarista de los problemas de la gente. Los argentinos sufren la inflación, la pobreza, la caída del empleo y fundamentalmente el costo de los alimentos. Ese es el eje de nuestra campaña porque es el eje de lo que le pasa a la gente todos los días".



Por su parte, Donda dijo que "ayer en un programa dijeron que el kirchnerismo sólo le responde al macrismo, y que el macrismo sólo le responde al kirchnerismo. Eso a mí me encanta, porque es una pelea entre ellos y 1País está por encima de esa discusión. Nosotros avanzamos en la calle, con propuestas, con decisión sobre los problemas de la gente. Las chicanas se las dejamos a ellos, nosotros trabajamos".



Los vecinos del municipio plantearon sus inquietudes y una de las más mencionadas, fue el tema de la inseguridad en la zona. Respecto a este tema, Massa manifestó: "La inseguridad es un problema general que afecta a todos los argentinos. En Tigre hicimos un trabajo que logró bajar un 80% el delito. Cuando asumí como intendente se robaban 170 autos por mes, hoy 20. Lo hicimos con cámaras móviles, sistema de botón de pánico, seguimiento satelital, y seguimos agregando tecnología porque hay que seguir cuidando a la gente".



Sin embargo, Massa advirtió: "Inversión en seguridad significa esfuerzo en prevención, pero el segundo gran drama es la Justicia, porque si la policía detiene y la Justicia libera, estamos frente a la misma situación. Tenemos que terminar con la connivencia entre la Justicia, la policía y la droga. Para eso tenemos que cambiar el mecanismo en materia procesal para permitir que los fiscales puedan allanar directamente los lugares donde venden droga. Nosotros creemos que hay que avanzar con una reforma procesal que es muy simple, que le da la facultad a los fiscales de allanar libremente. Lugar que venda droga, lugar que sea allanado".