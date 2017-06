Andrea Rincón ganó como "Revelación" en los Martín Fierro 2017, por su papel en la ficción de Telefe La Leona. La actriz recibió la primera estatuilla de la noche y no contuvo su emoción en el escenario, rompiendo en llanto.

"No lo puedo creer. Es una emoción trabajar de lo que quiero, de lo que me gusta. Estoy muy nerviosa. Soy un manojo de nervios. Estuve mucho tiempo esperando que me den esta posibilidad", manifestó, antes de que la desborde la emoción y corte abruptamente su discurso.