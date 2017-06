Embed Chrome bloqueará anuncios que sean molestoshttps://t.co/BbifIam4wp pic.twitter.com/BK5YudA1sf — minutouno (@minutounocom) June 5, 2017

El problema es que muchas veces todo empieza a funcionar más lento por una página que no anda correctamente y hace que los recursos de la computadora se vean consumidos.Lo bueno es quepara poder liberar toda es memoria que está consumiendo.Chrome, que se trata del navegador de Google y el más utilizado del mundo,. Ahí se indicará cuánta memoria RAM está consumiendo cada una de las pestañas y extensiones de Chrome y así poder ver cuál está generando el problema y cerrarla.Para abrir el Administrador de Tareas hay que presionar la combinación de teclasy, cuando aparezca, ordenar la lista de pestañas por el gasto de Memoria (solo hacer click donde dice Memoria).Solo resta seleccionar la pestaña que más esté gastando energía (de la segunda para abajo, porque la primera es todo el navegador y si carramos esa se cerraría todo Chrome) y hacer click en el botón que está en la parte inferior derecha que diceSi bien Firefox no tiene su propio Administrador de Tareas, sí posee una opción para ver la performance de las pestañas y extensiones. Lo que hay que hacer es abrir una nueva prestaña y poner en la barra de nevagación. Ahí listará todas las pestañas y cuánto consumo generan (no se puede ordenar de mayor a menor como en Chrome). Solo resta encontrarla y cerrarla.