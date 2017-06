Embed "P..., sorete": escrache y multa por tapar con el auto una rampa para discapacitados https://t.co/PHNSPB4Wdt pic.twitter.com/NX2ML8NLE3 — minutouno (@minutounocom) 18 de junio de 2017

Un hombre al que le robaron el auto tuvo la desagradable sorpresa de recibir en su casa el acta por una infracción de tránsito registradase sorprendió al recibir la notificación que le enviaron desde la municipalidad de San Isidro, donde lo intiman a pagar una infracción. Ante esta situación, decidió enviar una nota a los responsables de Seguridad Vial para informarles que la infracción que le endilgaban "figura como ocurrida el día 22 de abril de 2017 y el día 4 de abril de 2017 (18 días antes) ese auto estaba denunciado como robado en comisaría Morón 5 Villa Sarmiento".

"Es decir -continuó- que en vez de labrar una infracción deberían haber procedido a detener a los ocupantes (del coche)".

El hombre no sólo se quejó de la multa recibida sino que también resaltó que quienes labraron el acta "no detuvieron a los ocupantes de un auto robado". "No se enteran de los pedidos de secuestro de la fiscalía y la Policía y me intiman a mí (que soy la víctima de un robo con violación de domicilio y otros agravantes) a pagar una multa. Insólito!!", se indignó.