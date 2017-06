Embed Banfield le ganó a Rosario Central y Boca no podrá ser campeón en esta fecha https://t.co/RJCl1ncDnq — minutouno (@minutounocom) 17 de junio de 2017

Al conjunto depara la consagración como campeón. Mientras tanto,, y los que queden en el camino más otros cinco intentarán al menos alcanzar la alternativa de la Sudamericana.Finalmente, otros seis clubesBoca tiene las mayores chances de salir campeón. Le lleva cinco puntos a Banfield, queSi Banfield gana y Boca se impone a Olimpo el miércoles también se consagrará. Boca es por ahoraBoca ya está clasificado, mientras queDepende de sí mismo. Con ganar un partido se asegura la clasificación. Por ahora clasifica. Si le gana a Aldosivi queda en el umbral, aunque puede asegurarse la plaza si Independiente, San Lorenzo, Racing no ganan la próxima fecha. Por ahora clasifica.Se aseguraría la clasificación si gana y empatan o pierden tres de estos cuatro equipos (Newell's, Independiente, San Lorenzo y Racing) y que Colón no gane. Por ahora clasifica.Ninguno se asegura la clasificación en la fecha que se inicia este martes Todos deberán pelear hasta el final. Por ahora el que clasifica es Newell's, por mejor gol a favor sobre Independiente y mejor gol diferencia sobre los otros tres equipos.Tiene que ganar y no depende de sí mismo.La matemática le da chances aunque depende de muchos resultados.Salvo Boca,Por ahora están clasificandoCon chances:Solo resta definir un descenso entre seis equipos:Ya descendieron:Por ahora está descendiendo. Es el más complicado. Jugará el miércoles de local pero ante Boca que va por el título). Si pierde los dos quedará con 1,074. Si gana los dos 1,137.Prácticamente la mayoría depende del resultado de Olimpo.Si le gana al descendido Quilmes y Olimpo pierde ante Boca logrará la permanencia. 1,084 es el promedio más bajo que podría llegar a tener.Un triunfo los podría acercar a la salvación y si ganan y pierde Olimpo se quedan al menos un año más en Primera. El mejor promedio que pueden tener es 1,158 y el peor 1,079). Temperley recibirá el miércoles a Defensa y Aldosivi visitará a River, que necesita de puntos para asegurarse la clasificación a Libertadores.Necesita tres puntos para no depender de nadie. En la 29º visita a Lanús y recibe a Belgrano en la última.El conjunto entrerriano visitará el jueves al descendido Sarmiento. Si gana se asegurará seguir en Primera.