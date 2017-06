l gobernadorparticipó de los actos junto a su mujer Isabel Macedo, compartiendo ese fuerte sentir que uno palpita caminando por cualquier calle de Salta en estos días: el orgullo."Rescatar la figura de Güemes no es solo conmemorar a un héroe de la patria sino conmemorar a un hombre que gobernó nuestra provincia con inteligencia, capacidad, y fundamentalmenteafirmó Urtubey.

El gobernador de Salta reforzó esa idea expresando que "lo que necesita la Argentina es poner el acento en las cosas que nos unen y no en lo que nos divide y parece que se trata de profundizar diferencias pero creo que la gente va a dar un paso adelante y no vuelta atrás".

En esa misma línea y ya en relación al peronismo, Urtubey señaló que "la sociedad argentina busca coherencia y el partido justicialista tiene que oír ese pedido", agregando que está convencido de que el PJ debe acompañar al Gobierno Nacional en políticas de estado y ser una oposición responsable, y apostar al éxito de Argentina. "Quiero un peronismo republicano".

Reiteró que debe haber una profunda renovación en el PJ que hoy "está desdibujado pero va a empezar a esclarecerse y a separarse la paja del trigo que es lo que se necesita para crecer".

"El peronismo va a hacer una muy buena elección en la mayoría de las provincias por esa misma renovación", aseguró Urtubey.

Por otra parte, Urtubey fue contundente en su postura sobre Cristina Fernández de Kirchner: "Ella dijo que el partido justicialista no la representaba y no puede conducir algo a lo que no pertenece".

"La ex Presidenta ya tomó la decisión de competir en otra fuerza que no es el peronismo, y habrá evaluado que esa es su convicción o su conveniencia. Está claro que ella ya no está en el peronismo", manifestó el salteño.