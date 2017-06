Rubén Martínez Rubén Martínez





















El concejal del Frente Unión para Vivir Mejor,habló sobre la crítica situación del inmueble del Concejo Deliberante de la ciudad santacruceña de Caleta Olivia y aseguró que hay"Se siente una presencia", graficó Martínez y aseguró que por las noches se oyen ruidos extraños.La versión parece no ser nueva ni invento de Martínez, sino que desde hace años los empleados aseguran que el edificio estáAnteriormente el edificio funcionaba como morgue y esto hace aún más creer a las personas que trabajan en el lugar que realmente hay fantasmas."Hay una versión desde hace muchos años ue dice que se escuchan cosas en el pasillo. Pero uno a un testimonio lo deja pasar, pero cuando ya hay varias personas del Concejo diciendo eso...sostuvo el concejal."Yo puedo decir que se escuchan ruidos raros. Decir que no se escuchan, sería mentir. Vos vas y se escuchan como si movieran muebles o algo así.. Hay gente que no cree en eso, pero que está, está", dijo Martínez.