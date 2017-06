En la gala de los Martín Fierro 2017 no fue todo glamour y elegancia. A pesar de que todo estaba dado para la alegría y celebración, hubo cruces y miradas fulminantes en medio de la ceremonia.

Uno de los cruces lo protagonizaron Luis Ventura y Mercedes Ninci, quienes mantienen una larga enemistad, por lo que evitaron saludarse. Pero los movileros no se los dejaron pasar y les preguntaron por qué no se reconciliaban.

"Porque dijo que la mitad de las primicias que yo doy son mentiras y vos sabés que son ciertas", recriminó Ninci a Ventura, a lo que él respondió: "Las que dijiste de mí sí eran mentiras y no las corregiste, dijiste que me habían denunciado penalmente y era mentira. ¿Dónde me denunciaron? A ver decímelo".

