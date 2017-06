Embed AHORA Oficial: el kirchnerismo no competirá con Randazzo las PASO https://t.co/ORvPHT4ziG pic.twitter.com/BLXPcHQ0hi — minutouno (@minutounocom) 13 de junio de 2017

El intendente de José C. Paz,presentó este lunes suplataforma desde la cual competirá con el ex ministro de Interior y Transporte, Florencio Randazzo, en las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) de la alianza "Frente Justicialista".El acto de lanzamiento se realizóen la esquina de Avenida Perón y la Ruta N° 197, de José C. Paz.que también competirá contra, quien pertenece a la agrupación "La Néstor Kirchner" deIshii yacuando perdió a manos dePara el acto no faltó ninguno de los "atributos" del peronismo: banderas, bombos, la marcha y hasta una grabación del General.Sin nombrarlos, criticó por igual al presidentay a la ex mandatariaque prefirió competir por afuera del Partido Justicialista. En ese sentidoen su breve discurso de poco más de treinta minutos. Y recordó los cierres de lista del pasado reciente en los que Cristina elaboraba las nóminas junto a un reducido grupo de compañeros. "No vamos a dejar tirado el partido en manos de nadie", insistió.Ishii tambiénconcluyó.