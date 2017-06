"Hay que dividir a la gente que quiere ir al acto del Día de la Bandera de la gente que quiere ir a tener una actitud agresiva sea contra el Presidente o contra el gobernador", dijo hoy la ministra de Seguridad,al justificar el dispositivo de seguridad montado en la ciudad de Rosario en torno al monumento a la Bandera, donde el jefe de Estado Mauricio Macri encabezará el acto por un nuevo aniversario de la muerte de Manuel Belgrano."Es un mecanismo de seguridad que se hace en estos actos masivos. No hay nada especial. Está hablado en conjunto con la provincia de Santa Fe. Lo que pasa es que ustedes saben que hubo en el último tiempo algún tipo de manifestaciones que no han sido lo más democráticas", dijo la ministra en alusión al dispositivo de hoy y a las protestas que afrontó Macri en algunos actos públicos, como el viernes último al visitar el partido bonaerense de Tigre. "Siempre estas oportunidades se aprovechan para esto", reflexionó Bullrich al ser consultada en declaraciones radiales sobre si en el ministerio contaban con información acerca de las posibilidades deLa funcionaria consideró que "la gente que va a ir, va a ir" al acto de celebración del Día de la Bandera, pero destacó la necesidad de "dividir a la gente que quiere ir al acto del Día de la Banderade Santa Fe, Miguel Lifschitz.Esta mañana, la intendenta de la ciudad de Rosario,afirmó que el operativo de seguridad que rodeará esta mañana la celebración del Día de la Bandera que encabezará el Presidente en la ciudad santafesina "profundiza la imposibilidad de reunirnos y festejar juntos algo que nos une a todos".En ese marco, sostuvo que este año el acto seráEl acto central por eltendrá hoy como marco una parada militar y se realizará en el Monumento Nacional donde Macri, que llegará a Rosario en helicóptero, encabezará la celebración formal cuando se realice el izamiento de la insignia patria y más tarde el Presidente brindará un discurso.Al igual que el año pasado, el monumento y las inmediaciones se encontrarán cercadasy no se realizará el tradicional desfile de ex combatientes de Malvinas.Desde la organización del acto convocaron a la población a participar de las actividades culturales que se llevarán a cabo alrededor del Monumento