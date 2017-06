Laurita Fernández y Fede Bal regresaron a la pista del Bailando 2017 y en la previa demostraron que la reconciliación está muy lejos.

Luego de la foto del supuesto beso entre ambos en un ensayo, la bailarina se encargó de desmentirlo y mostrarse lo más distante del actor. "La verdad que no me acuerdo de ese momento. Fue un beso en el cachete. Si me hubiera dado en otro lado...", fue la respuesta de Laurita.

