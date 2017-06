Con un discurso con un tono sensible, emocional y tranquilo, Cristina Kirchner lanzó su frente de Unidad Ciudadana y no confirmó su posible candidatura; pero sí criticó duramente a los gobierno de Mauricio Macri. Sus principales frases:

Nos quieren dar 100 años más de deuda.





Pongamos la energía en movilizarnos y organizarnos.





Los convoco a la unidad ciudadana, a la unidad de todos los argentinos y de todas las argentinas.





Vengo ahora a sumarme como una más, a poner el cuerpo, la cabeza y el corazón, porque esta tristeza que recorre a la sociedad me conmueve también; no me parece justo que estemos sufriendo, no me parece justo que nos hayan desorganizado la vida así.





No gastemos las energías en insultos, no gastemos la energía en agravios...Déjenlo para ellos. Nosotros organicemos a nuestros compatriotas.





Lo que necesitamos es ponerle un límite a este Gobierno para que pare el ajuste. Las próximas elecciones son parlamentarias.





No hay ningún argentino que no tenga un amigo o pariente con problemas de trabajo.





Los telegramas de despidos no son para los de un partido o de otro, no, vienen con nombres y apellidos de hombres y mujeres de carne y hueso. Por eso Unidad Ciudadana, que representa a los hombres y mujeres de carne y hueso.

Te podrán guionar los discursos, poner caritas de buena, pero esta es la realidad que tenemos que encarar. Yo nunca guioné mi vida, mis pensamientos, ni ideas.



Tenemos pasado, no nací de un repollo, pero con ellos no tenemos futuro, ese es el verdadero problema.





















Al finalizar su discurso Cristina Kirchner explicó que"Yo quería que ustedes entendieran qué es esto de la Unidad Ciudadana. Muchas veces, cuando una ha participado en partidos políticos toda la vida, la propia endogamia de los partidos lleva a los dirigentes a creerse más importantes que la sociedad. Yo quiero volver a ser parte de un movimiento político donde lo importante es el pueblo. Son los que sufren, los que necesitan, los comerciantes que tienen que levantar la persiana todos los días, los empresarios que tienen que dar trabajo. Esto es Unidad Ciudadana. No hay que bajar los brazos, no hay que ponerse tristes, no hay que llorar. Esto nos tiene que dar la fuerza para construir algo mejor de lo que construimos hasta ahora", dijo.