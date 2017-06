Embed #CristinaEnArsenal "Quiero volver a ser parte de un movimiento político donde lo importe es el pueblo. Esto es #UnidadCiudadana" pic.twitter.com/DnTZhbgTDt — Wado de Pedro (@wadodecorrido) 20 de junio de 2017

Lalanzó este martes la alianza Unidad Ciudadana con vistas a las elecciones legislativas de octubre, pero no confirmó su candidatura a senadora nacional por ese espacio.Cristina Kirchner estuvo acompañada desde una platea, que dejaron libre para que la ocuparanentre otros.Otros que estuvieron presentes en la cancha de Arsenal fueronentre otros.Muchos intendentes también se hicieron presentes, entre ellos, entre otros.También estuvo en el palcoDurante el acto que encabezó en el estadio del club Arsenal de Sarandí, en Avellaneda, Cristina Kirchner señaló que viene a sumarse "como una más" y agregó: "Hay que ponerle un límite a este gobierno en las elecciones que son parlamentarias, no nos confundamos".En el marco del multitudinario acto, Cristina llamó desde el palco a distintas personas con problemas laborales y relató la situación de cada uno, al tiempo que afirmó: "Quiero volver a ser parte de un movimiento donde lo importante es el pueblo, esto es Unidad Ciudadana".La multitud interrumpió varias veces su discurso coreando "Cristina senadora", y la ex mandataria se limitó a responder "siempre voy a estar junto a ustedes". En ese sentido, señaló: "Yo ya ocupe distintos cargos" y remarcó sus dos gestiones como presidenta.