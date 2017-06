Fede Bal no tuvo una buena noche en Showmatch cuando, después de bailar, parte del jurado le contó de las versiones que circulan en la productora sobre un problema que el actor tuvo con las vestuaristas y que lo acusan de maltratar a una de ellas

"Hay que cuidar las formas. Me dijeron que maltrataste a una de las chicas de vestuario", le dijo Ángel de Brito al actor que luego explicó lo que pasó: "Me sentía más cómodo con esta ropa. Si hay algo que no me gusta, propongo algo yo".

