El Gobierno aseguró este martes que "todavía no" se puede determinar si el ataque cibernético a la página del Ejército fue de grupos extremistas, pero manifestó que "parece más un hacker criollo que el ISIS".



"Más que preocupados, estamos ocupados en la ciberdefensa y la ciberseguridad. Tomamos todos los recaudos", sostuvo el ministro de Defensa, Julio Martínez.



El titular de la cartera castrense se refirió a la posibilidad de que el ataque al portal oficial del Ejército haya sido realizado por el Estado Islámico, ya que fueron subidos mensajes e imágenes de ese grupo terrorista.



"Nos parece más un hacker criollo que el ISIS", señaló el radical de La Rioja, quien remarcó que la Argentina "no está en la agenda de los países con amenazas terroristas".





Embed Hackearon la página oficial del Ejército argentino y dejaron mensajes de ISIShttps://t.co/HjLjFleRVa pic.twitter.com/SuFrVqV5u0 — minutouno (@minutounocom) 19 de junio de 2017

En tanto, su par de Seguridad,, indicó que el Ejército "hizo la denuncia" por el hecho, aunque aclaró que "todavía no" se puede determinar si realmente se trata de una célula del grupo terrorista.



"El Ejército hizo la denuncia. Estamos comenzando la investigación, que la vamos a hacer como corresponde", afirmó la funcionaria nacional, a la vez que advirtió que "todavía no" se puede determinar si se trata de un grupo extremista vinculado al ISIS "hasta tanto no se vea de dónde viene esto y cuál es la matriz".



"No sabemos de dónde viene. No descartamos, ni afirmamos que sea una línea terrorista", recalcó.



De esta manera, los exdiputados nacionales e integrantes del Gabinete se refirieron al hackeo de la página oficial del Ejército argentino, que el pasado lunes amaneció con un supuesto mensaje del Estado Islámico con una advertencia sobre su llegada al país: "Esto es una amenaza. ISIS está en Argentina y muy pronto van a saber de nosotros. ALLAHU AKBAR (Alá es grande)".



Meses atrás, a través de Twitter un grupo había realizado amenazas en árabe y con imágenes del extremismo islámico contra el presidente Mauricio Macri y la Casa Rosada, aunque tras la detención de los jóvenes que utilizaban esa cuenta se descartó su pertenencia a sectores terroristas.