Sebastián Ortega, reacio a hablar de su vida privada, habló de la bronca y el dolor que sintió cuando Marcelo Tinelli comenzó una relación con Guillermina Valdes, exmujer y madre de sus hijos, del director de Underground.

El domingo pasado, Ortega y Tinelli asistieron a los Martín Fierro pero, lejos de cualquier tipo de especulación de la prensa, no se cruzaron ni se saludaron. "Pero no porque nos hayamos evitado", aclaró Sebastián este miércoles. "Yo estaba muy tranquilo saludando a la gente con la que me crucé o que se acercaba a mi mesa", agregó.

Seguí leyendo esta nota en RatingCero.com.