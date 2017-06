Embed El decreto de Menem que usó Macri para quitar pensión a discapacitadoshttps://t.co/IbKM0JkMld pic.twitter.com/dnfF1F9FT9 — minutouno (@minutounocom) 12 de junio de 2017

Embed Menem confirmó que será candidato a senador por La Rioja: "La gente me alienta" https://t.co/FPUgkzme9b pic.twitter.com/XSbe3MsKgt — minutouno (@minutounocom) 22 de mayo de 2017

de su amigo y ex titular de la Casa de la Moneda, por orden del entonces juez federal. Luego, fue liberado por un fallo de la Corte Suprema.Por el contrabando agravado de armas, que falleció el año pasado, a 5 años y seis meses, el traficante de armasa 5 años de prisión,, quien era director Fábrica Militar de Río Tercero, 4 años y 6 meses de prisión y4 años, quienes fueron considerados por la Sala I de la Cámara Federal de Casación Penal como coautores del delito de contrabando agravado.Además fueron sentenciados, yambos a 4 años y 6 meses como partícipes necesarios del mismo delito;, ex interventor de Fabricaciones Militares, acusado también como coautor de la misma figura delictiva, 4 años de prisión de cumplimiento efectivo.a 4 años y 3 meses de prisión y4 años de prisión, como coautores, mientras que, condenado a 4 años de cumplimiento efectivo y4 años y seis meses, se les atribuyó el rol de partícipes necesarios.La sentencia por el caso de las armas no es la única dictada contra Menem.Si bien la pena es de cumplimiento efectivo,y, además, tiene fueros de senador nacional que lo protegen.Y prevé, en las próximas elecciones, renovar su banca en la Cámara Alta, con lo cual de conseguirlo mantendrá ese beneficio legal.