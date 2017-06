Embed Collation du jour : shaker whey vanille glacé @womensbest.fr Una publicación compartida de Rebecca Burger (@rebeccablikes) el 1 de Jun de 2017 a la(s) 12:36 PDT

Amante de los viajes, el deporte y la moda, su cuenta de Instagram tenía más dey desde allí, allegados a la joven compartieron un mensaje, donde explican lo peligroso que es este aparato, ya que recientemente ocurrieron otros dos accidentes parecidos en la región de Altos del Sena, aunque esas víctimas no fallecieron."He aquí un ejemplo de un sifón con crema batida que explotó y se estrelló en el pecho de Rebecca, causando su muerte. ¡Usted no utilice este tipo de utensilios! Decenas de miles de dispositivos defectuosos están todavía en circulación", explicaron sus familiares.También el Instituto Nacional de Consumo advirtió en su revista sobre el riesgo de utilizar este tipo de sifón, de la marca Ard'Time, cuyo cabezal, de plástico, no puede resistir la presión que el gas carbónico ejerce en el cuerpo del recipiente.