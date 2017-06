La mujer denuncia que las agresiones físicas y verbales se repiten desde hace dos años. "Mi hijo vuelve llorando, no quiere volver a la escuela. Me cansé de no hacer nada", contó con angustia desde la puerta del colegio al noticiero De 12 a 14.

Según difundieron medios locales, los carteles exponen que en el establecimiento "los docentes no se hacen cargo" de trabajar la problemática. "Es una campaña para que docentes, autoridades y padres abran los ojos. Si los chicos no se respetan entre ellos qué futuro les espera", planteó la madre.



folleto bullying

Acompañada de su suegra y de su marido, la mujer también repartió folletos explicativos sobre el bullying, en la puerta de la escuela en el momento que muchos padres retiraban a sus hijos.

"Acá hay un nene que hace dos años sufre fuertes hostigamientos. Recién ahora la supervisora se entera de la situación. Está claro que no se hizo nada, que no se actuó como corresponde", se quejó Cristina, la abuela del chico.



Desde la escuela aclararon que se trata de un "caso puntual" y que se trabaja para evitar estas situaciones. Pero Florencia dice estar cansada de que no se tome ninguna medida concreta. "Vemos que los docentes no están capacitados para trata este tema. Hay que enseñar valores, ser buena persona no es solamente sacarse un 10. Esta campaña busca concientizar sobre un problema silencioso pero muy grave", concluyó la mujer.