AHORA Prat Gay sobre su salida: "Yo estoy muy comprometido con Cambiemos" https://t.co/5j4NPFXdYu — minutouno (@minutounocom) 27 de diciembre de 2016

El ex funcionariodisertó en la quinta edición del encuentro agropecuario Argentina Visión 2020/40 desarrollado en la Universidad Austral y dijo:Prat-Gay se expresó así en momentos en los que está arrancando la campaña para las elecciones primarias que se desarrollarán el 13 de agosto próximo, adonde Cambiemos apunta llegar con una estrategia discursiva que contraste su gestión con la que ejecutó el kirchnerismo.En este sentido, el exfuncionario ratificó su apoyo a la administración de la que formó parte durante poco más de un año y sostuvo que "en 2015 el pueblo argentino le dijo basta al robo, al facilismo, al camino fácil, al ´maquillismo´".Prat-Gay dijo que la Argentina "puede estar en las grandes ligas", aunque eso se dará recién "cuando los argentinos se demuestren a sí mismos lo que pueden dar, empujando el carro en la misma dirección".sostuvo, e indicó que el objetivo de la alianza Cambiemos era "desactivar una crisis latente", por lo que se ocupó de "desactivo ese estallido"."Fuimos recuperando la institucionalidad y de a poco la credibilidad. Falta mucho pero plantamos los primeros cimientos.La única manera de profundizar ese camino es a través de consensos y acuerdos básicos", expresó.Según Prat-Gay, en 2018 se empezará a "discutir las cuestiones más importantes", en un mundo en el que no se puede prever el 2040, no sólo por la incertidumbre política a nivel mundial sino también por la tecnología exponencial.