Ariel Winter (19), la joven actriz de Modern Family, salió a la calle con un sensual look al vestir un mini short que le permite ver parte de su cola. La protagonista de la sitcom norteamericana lo hizo después de que su madre criticara su manera de vestir.

"Yo no haría eso, ella necesita crecer, yo le diría que se vista de manera apropiada, que sea la persona hermosa que ella es. Me siento triste porque siente la necesidad de exponerse cuando no es necesario. Ariel es inteligente, hermosa y talentosa, es una actriz legítima, no necesita hacer esto, es hermosa con la ropa puesta", había dicho poco Chrystal Workman, la mamá de la actriz de 19 años.

