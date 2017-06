Raúl Broglia, presidente de Rosario Central, estalló contra Rodolfo D'Onofrio por el inminente pase de Javier Pinola: recordó que sería "la tercera vez que actúa de la misma manera" y dijo que había que habría que quemarlo "en una plaza pública".

"Estoy cansado de escucharlo a D'Onofrio hablar de honestidad y eso me demuestra que los tipos que hablan de honestidad son los peores, porque no son honestos", declaró a Radio 2 de Rosario y agregó: "Dice que hay que quemar a la AFA, pero al que hay que quemar es a él en una plaza pública".

Presidente Central d'onofrio broglia

Luego habló cony reconoció que Pinola se quería ir, "pero primero tiene que pagar la cláusula de recisión" y agregó que quién había hablado con los dirigentes era el representante del jugador, no la gente de River

"Es la tercera vez que actúa de la misma manera, tuvimos el mismo problema con (Marcelo) Larrondo, con (Víctor) Salazar y ahora este", recordó pero rechazó las pintadas en la puerta del colegio al que van los hijos de Pinola.

"Que hayan hecho esas pintadas me parece muy mal, no soy un tipo agresivo", dijo luego de haber llamado a quemar al presidente de River y agregó: "A veces digo cosas que no tendría que decir".

"No me saques de contexto", le pidió a un periodista cuando le recordaron sus declaraciones radiales y buscó justificarse: "Él dice siempre que hay que poner una bomba en la AFA, entonces yo dije 'si nos quieren poner una bomba por qué no lo queman a él también'".