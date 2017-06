Brian Buley se hizo conocido por su destacado papel en la ficción El Marginal, ganadora del Martín Fierro. Este viernes, emocionó a todos contando fuertes detalles de su historia de vida.

El actor detalló las dificultades que debe atravesar por su condición: "A veces me pasa que no hay colectivos que estén aptos para cualquier tipo de personas. Por ejemplo, cuando subo al colectivo, lo hago arrodillado. Y si no, a veces, pido ayuda. Pero también me pasó discutir por el tema del asiento".





