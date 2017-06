Mientras Boca festeja el título obtenido en el campeonato de Primera División, Daniel Angelici se concentra en el futuro del club y tras la salida de Juan Simón, se barajan tres nombres para ocupar el puesto de mánager: Mauricio Serna, Sebastián Battaglia y Gabriel Batistuta.

Fue Bati el que habló al respecto y mostró sus ganas de formar parte del club de la rivera: "Me enteré que hay un interés de Boca pero todavía nadie me llamó", contó en Fox Sports. "Sólo sé lo que leí en los diarios. Me da placer estar entre los candidatos y sería lógico que me interesara. Soy hincha de Boca y es el equipo más grande de Argentina".

"No sé las inquietudes de la gente de Boca, pero me sentía a hablar. Como todas las negociaciones a veces tiene un final feliz, otras no", declaró y aseguró que iría pero "depende de lo que me pidan y si ellos están contentos con lo que les puedo ofrecer".Además, explicó cuál sería su rol, según lo que vivió durante su etapa en Europa: ", que no solo es presidente de un equipo de fútbol sino de una institución, y tiene mucho por hacer. El mánager lo reemplaza cuando se trata de fútbol. Es la conexión entre el equipo y la dirigencia".