cook this page 1.jpg

Ikea Cook this Page.mp4

cook this page 2.jpg

No es cierto que cualquiera puede cocinar, pero la campaña viral más reciente de la tiendaresuelve el eterno inconveniente de los intentos de chefs que no logran hacer ni un plato de albóndigas:vende tanto artículos de gastronomía como alimentos así que no es de extrañarse que la agencia de publicidad Leo Burnett haya ideado una campaña que una ambos rubros para los locales de la cadena sueca en Canadá.El resultado fue una exitosa campaña viral con un bloc que sería altamente exitoso de existir en el mercado global:El primer paso es preparar los ingredientes, el segundo es ponerlos sobre cada uno de los lugares asignados en la hojay el último es cerrarla para mandarla al horno.Todavía no está a la venta el dichoso bloc que funciona como un une los puntos o un libro para colorear -y comer- pero, si alguna vez sale al mercado, es de suponer que