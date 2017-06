Yanina Latorre (48) se refugia en sus hijos Lola (16) y Dieguito (13) en medio del escándalo de infidelidad de su marido Diego Latorre (47) con la mediática Natacha Jaitt (41).

La panelista y el comentarista deportivo siguen viviendo en su casa junto a su familia y si bien no duermen en el mismo cuarto, aseguran que no están separados, como indicaban los rumores. Mientras tanto, Yanina celebró el cumpleaños de su madre en su casa junto a su hermana y sus hijos pero Latorre no participó del festejo en su hogar.

