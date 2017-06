Raúl Broglia, presidente de Rosario Central, pidió disculpas públicas a Rodolfo D'Onofrio, su par de River, a quien acusó en horas de la mañana de "deshonesto" y dijo que había que "quemarlo en una plaza pública" en el marco del pase de Javier Pinola al equipo millonario.

"Estoy bastante mal porque me equivoqué profundamente. No tuve que decir eso, porque ni lo pienso ni estoy de acuerdo con eso. Lo que pasa es que venía de una noche larga dada a la situación, que no era lo favorable para Rosario Central. No pienso que hay que quemarlo ni que es deshonesto", explicó Broglia.

Broglia le pidio disculpas a D'Onofrio

Según el Presidente de Central "y la relación entre ambis

"Lo llamé personalmente y le dije que le pedía disculpas. Y le dije que iba a salir en los medios. Se me salió la cadena y ahora quiero aclarar que no pienso lo que dije", señaló Broglia en declaraciones a Fox Sports.

En cuanto a la respuesta del Presidente de River, indicó: "No sé si me aceptó las disculpas, me dijo que lo iba a analizar. Le molestó muchísimo. Me dijo que su vida es transparente. Lo entiendo y cuando lo vea personalmente le pediré disculpas otra vez".

Por otro lado, se refirió a las pintadas amenazantes en las paredes del colegio al cual asisten los hijos de Pinola y expresó: "Lo de las pintadas es una barbaridad".