Este sábado se conoció la lista completa de candidatos a diputados nacionales por el frentepara la provincia de Buenos Aires. Entre los nombres se puede notar igual cantidad de hombres y mujeres, y la presencia del ex candidato a presidente Daniel Scioli en quinto lugar.Mientras tanto, la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner se presentará como candidata a senadora por la alianza electoral que lidera con el ex canciller Jorge Taiana como su segundo y Héctor Recalde y Juliana Di Tullio como suplentes.