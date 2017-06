Diego Maradona y Claudia Villafañe sumaron un nuevo capítulo en la guerra que tienen desde hace un tiempo: este domingo cada uno dio una entrevista para dar su versión de sus idas y venidas legales y personales.

"No tiene un trabajo, no sabía cocinar, ¿a vos te parece que en 2017 esa Claudia que salió de Paternal tiene siete departamentos de Miami? No, esa es toda plata de papá", tiró el Diez durante una entrevista con América. "Que se cuide porque no descarto que vaya presa", agregó.

Claudia Villafañe inhibida maradona susana

"Lo que pasa es que Claudia, desesperada, está al lado de Tontín (como llama diego a la pareja de ella, Jorge Taiana), queriendo traer la causa a Argentina cuando todos los problemas que se hagan en Estados Unidos se resuelven en Estados Unidos", continúo y denunció que su ex "no puede avalar con sus ingresos" esas propiedades.

Maradona dijo que le hicieron una auditoría a Villafañe y que, además de eso, pueden "probar que mintió en la ley de blanquero y ahí cae el blanqueo" por lo que "se le va a reactivar la causa penal". "Le presté 900 mil dólares a Claudia, no solo no me los devolvió sino que los mandó a Suiza", denunció.

claudia villafañe susana maradona popiedades

Mientras tanto, ella eligió el programa de Susana Giménez para hablar y afirmó que la denuncia "por la apropiación de las camisetas", Claudia reconoció que "es verdad" pero que "él se fue y no se las llevó, tampoco se llevó los trajes, las camisas". "Tampoco me las pidió, lo mismo pasó con la gorra de Fidel, yo le dije al abogado 'decile que me la pida y yo se la doy, porque yo sé lo mucho que él quería a Fidel'".

Luego contó que sigue inhibida sobre sus bienes y su abogado, Fernando Burlando, habló de un solo inmueble: "Entendimos que ese departamento (que ella compró cuando ya estaban separados) era un bien propio, que no tenía que ser considerado un bien ganancial y la jueza lo entendió de esa manera".

"No tiene un trabajo, no sabía cocinar, ¿a vos te parece que en 2017 esa Claudia que salió de Paternal tiene siete departamentos de Miami?



Respecto a la relación con sus hijas, Diego dijo que siempre les pide "que sean neutrales". "Lo que pasa es que yo vivo en Dubai y ellas a 10 cuadras de la casa de la madre", explicó.

"Lo que más me dolió de todo, que me hizo llorar, fue que me dijo que fui una mala madre", contó por su parte ella. "Prioricé dejar de lado las peleas que tuvimos los dos, dejé siempre de lado eso y les pedí que no pierdan la relación con el papá", afirmó. "Las preservé de muchas cosas, que después me dijeron ¿y por qué no nos dijiste?", confesó luego.

La Diva de los Teléfonos le preguntó si se volvería a casar con el Diez a lo que ella contestó: "Con ese Diego, sí, del que me enamoré. Sí, me volvería a casar. Además le estoy súper agradecida por las hijas que me dio".