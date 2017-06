Nota Relacionada: Un gran negocio surrealista: dicen ahora que el 75% de los cuadros de Dalí sería falso

Embed ALERTA: Exhumaron el cuerpo de Sandro para practicarle un test de paternidad | http://t.co/lHz0UnpsQ1 pic.twitter.com/C1Ns8lyS75 — minutouno (@minutounocom) 5 de octubre de 2015

Embed Zulemita salió a defender la paternidad de Menem: "Máximo es mi hermano" http://t.co/3rgRG5WasK pic.twitter.com/L7mIMXcMBY — minutouno (@minutounocom) 12 de febrero de 2015

Embed ¿Otro más? A Diego Maradona le iniciaron otra demanda por paternidad en La Plata http://t.co/ZNpUw4O1MO pic.twitter.com/EsaXbc4CWg — minutouno (@minutounocom) 26 de noviembre de 2014

La figura del pintor español, uno de los grandes referentes del surrealismo, sigue dando que hablar casi tres décadas después de su muerte:La demandante,. Según su relato, su madre mantuvo una relación clandestina con él en Cadaqués, una localidad costera de la región española de Cataluña en la que el pintor residió desde los años 50 junto con Gala, su esposa y musa.La mujer, quien trabajaba en aquella época en viviendas adineradas de la villa, fraguó supuestamente con el artista una relación de amistad que terminó en romance y, ya embarazada de él, se casó con otro hombre que dio sus apellidos a la niña recién nacida: Pilar Abel.. Cuando se volvió a mirar, vio a un hombre de apariencia extraña con un repeinado bigote. Años después, su propia madre se lo confirmó."Cuando se lo pregunté por primera vez, mi madre me dijo: sí, pero yo no me voy a echar piedras sobre mi tumba", explicó en una ocasión a la revista española "Interviú".Con el afán de demostrarlo, Abel se sometió en los últimos años a varias pruebas de ADN. Para constrastar sus genes con los del artista surrealista recurrió a objetos que le pertenecieron, como una máscara mortuoria. Ella asegura que nunca recibió los resultados.En una ocasión, incluso acudió a un programa de televisión llamado "Factor ADN" con un supuesto mechón del pintor que conservaba un conocido peluquero. Sin embargo, el material genético no fue suficiente para llegar a una conclusión.La demanda fue admitida a trámite y ahora una juez ordenó la exhumación del cadáver del artista., indicó en un comunicado el Tribunal Superior de Justicia de Madrid. Dalí nuna tuvo hijos con su esposa por lo que para realizar el estudio de ADN es necesario exhumar su cuerpo.Abel asegura que su empeño por conocer su origen tiene un interés estrictamente personal y que no tiene nada que ver con la herencia del pintor, quien nombró al Estado español heredero de su obra. "Quiero saber quién soy realmente, de dónde vengo, a quién pertenezco", aseguró la astróloga hace unos años en un programa de televisión.A sus 61 años,y por la demanda que interpuso en 2008 contra el novelistaA éste le reclamó 700.000 euros por injurias al considerar que se había inspirado en ella a la hora de crear uno de los personajes de su novela "Soldados de Salamina", una pitonisa. El juez no le dio la razón y archivó la causa al concluir que el personaje era ficticio.. Con la exhumación del cuerpo del artista el caso podría resolverse en unos meses.Excéntrico, imaginativo, polémico y narcisista, el artista es considerado uno de los máximos representantes del surrealismo. Entre sus pinturas más icónicas figura "La persistencia de la memoria", también conocida como "Los relojes blandos".